الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة إعمار للتطوير  

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة إعمار للتطوير ، وسط ترقب المستثمرين أحدث التصريحات بخصوص أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 12.144 مليار درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ملياري درهم، بإجمالي مكاسب 14.144 مليار درهم.

صعود إعمار للتطوير

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.755 مليار درهم توزعت على 24388 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.56 بالمائة إلى مستوى 4138 نقطة، وسط تعاملات بحجم 230.166 مليون سهم بقيمة 768.321 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي 0.70 بالمائة، وسوق دبي المالي 3.18 بالمائة، وإعمار العقارية 5.19 بالمائة، و إعمار للتطوير 5.52 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 698.763 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 686.619 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 12.144 مليار درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.005 بالمائة إلى مستوى 9822 نقطة، وسط تعاملات بحجم 180.123 مليون سهم بقيمة 986.804 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم برجيل القابضة 0.65 بالمائة، وأدنوك للحفر 1.83 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.87 بالمائة، والدار العقارية 0.65 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.770 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.768 تريليون دهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت ملياري درهم.