الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإمارات بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، إثر قرار وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي نحو 210 ملايين درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 27 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.455 مليار درهم، توزعت على 34425 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.15% بالغًا مستوى 4083 نقطة، وسط تداولات بحجم 312.566 مليون سهم بقيمة 534.278 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم ديار للتطوير 0.94%، وسوق دبي المالي 0.59%، وإعمار العقارية 0.57%، وبنك المشرق 1.38%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 689.770 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 689.560 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 210 ملايين درهم.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48% بالغًا مستوى 9826 نقطة، وسط تعاملات بحجم 568.195 مليون سهم، بقيمة 1.921 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.69%، وأدنوك للإمداد 0.56%، والدار العقارية 3.06%، وألفا ظبي القابضة 4.06%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.754 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.728 بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 27 مليار درهم.