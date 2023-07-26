الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «الخليج للملاحة القابضة»

ارتفعت الأسهم الإماراتية، في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة شركة الخليج للملاحة القابضة، إذ صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.61%، بما يعادل 24.62 نقطة، إلى 6.039.48 نقطة.

وصعد سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 14.88% إلى 6.64 درهم، تلاه مصرف عجمان، وتعليم القابضة، وبنك دبي التجاري، وأمان.

صعود سهم الخليج للملاحة القابضة

وتراجع سهم أمانات القابضة بنسبة 1.89% إلى 1.04 درهم، تلاه تكافل الإمارات، وأرامكس، وبنك دبي الإسلامي، وهيئة كهرباء ومياه دبي.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.39%، بما يعادل 38.07 نقطة، إلى 9,765.54 نقطة.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 16.0% إلى 0.21 درهم، تلاه بنك أم القيوين الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك العربي المتحد، وأبوظبي الوطنية للفنادق.

وتراجع سهم رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية بنسبة 1.63% إلى 1.21 درهم، تلاه صناعات أسمنت الفجيرة، وأدنوك للحفر، ومجموعة أغذية، وألفا ظبي القابضة.