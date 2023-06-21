الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة دبي للاستثمار

ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة دبي للاستثمار بالتزامن مع ترقب المستثمرين شهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، فقد ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات درهم، بما يعادل 2.45 مليار دولار.

صعود سهم دبي للاستثمار

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.21 بالمائة، بما يعادل 7.99 نقطة، إلى مستوى 3782 نقطة، وسط تداولات بحجم 463.591 مليون سهم بقيمة 401.993 مليون درهم.

وارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.21% و ديار للتطوير 0.3 بالمائة، وإعمار العقارية 1.24 بالمائة، وإعمار للتطوير 0.17 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.67 بالمائة، وجي إف إتش 0.94 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 650.579 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 650.590 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 11 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.28 بالمائة بالغاً مستوى 9490 نقطة، وسط تداولات بحجم 189.703 مليون سهم، بقيمة 909.722 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم كل من أدنوك للإمداد والخدمات 0.65 بالمائة، والدار العقارية 0.2 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 2.08 بالمائة، وفيرتغلوب 0.62 بالمائة، وملتيبلاي 0.32 بالمائة. وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.645 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.636 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب 9 مليارات درهم