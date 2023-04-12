الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة «أبوظبي التجاري»

عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها للجلسة الثالثة علي التوالي بقيادة “أبوظبي التجاري” ، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12 مليار درهم في ختام جلسة اليوم، مع صعود سوق دبي لأعلى مستوياته في 7 أشهر.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.305 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.317 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.704 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.65 مليار درهم موزعة بواقع 1.17 مليار درهم في سوق أبوظبي و484.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 466.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.9 ألف صفقة.

صعود “أبوظبي التجاري”

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي “فادجي” بنسبة 0.4% أو ما يعادل 37.8 نقطة ليغلق عند 9548.83 نقطة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي “فادكس 15” بنحو 0.36% أو ما يوازي 33.7 نقطة ليقفل عند 9415.03 نقطة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم “أبوظبي التجاري” 3.63% و”أدنوك للتوزيع” 2.62% و”أمريكانا” 2.08% و”أي آند” 1.29% و”الدار” 1.24% و”أدنوك للغاز” 1% و”أبوظبي الأول” 0.61% و”بروج” 0.38%.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 308 ملايين درهم، تلاه “الفا ظبي” جاذباً نحو 111.3 مليون درهم، ثم “الدار العقارية” و”موانئ أبوظبي” بسيولة 55.6 مليون درهم و49.3 مليون درهم على التوالي.

سوق دبي

صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.52% أو ما يعادل 52.3 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ نهاية مارس، ليغلق مستقراً عند مستوي 3496.52 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 20 سبتمبر الماضي.

دعم مكاسب سوق دبي ارتفاع أسهم “إعمار العقارية” 3.5% و”إعمار للتطوير” 2.3% و”دبي الإسلامي” 1.32% و”سوق دبي المالي” 3.84% و”دبي للاستثمار” 3.8% و”العربية للطيران” 0.46% و”أرامكس” 1.58% و”سالك” 1.39% و”إمباور” 0.6% و”تبريد” 0.7%.

وتصدر “إعمار” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 127.5 مليون درهم، تلاه “مصرف عجمان” جاذباً نحو 100.18 مليون درهم، ثم “الإمارات دبي الوطني” جاذباً أكثر من 34.5 مليون درهم.