الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بصدارة «الإمارات للمرطبات»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.59% خاسرًا 20.48 نقطة ليغلق عند مستوى 3443.11 نقطة، وبلغ حجم التداول 148.7 مليون سهم محققة ما قيمته 473.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 6860 صفقة لعدد 33 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية الأربعاء

وهبطت 6 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها السلع بنسبة 5.17%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.03%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.15%،

ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الخدمات، والعقارات، والاتصالات بنسب 2.05%، 0.58%، 0.16%، على التوالي.

وارتفعت 8 أسهم؛ على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي- تبريد بنسبة 2.87%، ثم سهم شركة بنك المشرق بنسبة 2.53%،

وتراجع 20 سهمًا على رأسها شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 5.17%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.11%، فيما تصدَّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة، بحجم 39.6 مليون ورقة، بقيمة 246.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.966% خاسرًا 96.36 نقطة ليغلق عند مستوى 9873.75 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.009 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 203.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.7 ألف صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها العقارات بنسبة 1.61%، أعقبه الطاقة بنسبة 1.05%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.79%،

ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.42%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاعا التقديري للمستهلك، والمواد الأساسية بنسبتيْ 2.33%، و0.18%، على التوالي.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات” بنسبة 8.91%، ثم سهم “شركة أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ- الأذونات” بنسبة 7.41%، ثم سهم “شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية” بنسبة 4.58%،

وتراجع 36 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 6%، ثم سهم “شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية” بنسبة 5.35%، ثم سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 3.25%،

فيما تصدَّر سهم “بنك أبو ظبي الأول” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 288 مليون درهم.

بورصة قطر

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.38% خاسرًا 187.72 نقطة ليغلق عند مستوى 13425.60 نقطة،

وبلغ حجم التداول 251.4 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال عبر تنفيذ 24.9 ألف صفقة، وتراجع 40 سهمًا، وارتفعت 6 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.17%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.55%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.28%،

وأخيرًا قطاعات التأمين، والعقارات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسب 0.33%، 0.32%، 0.3%، على التوالي.

بورصة البحرين

فيما ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% رابحًا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 1918.01 نقطة،

وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 315.5 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 45.94% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.92%،

ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 11.4% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.8%، ثم قطاع الصناعات بنسبة نمو 9.22% مدفوعًا بصعود سهي شركة ناس، شركة استيراد الاستثمارية بنسبتيْ 5.26%، 0.8%، على التوالي، وصعد سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 0.33%.

فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 0.21% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.21%.