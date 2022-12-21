الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «الوثبة الوطنية للتأمين»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.25% خاسرًا 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 107.9 مليون سهم محققة ما قيمته 197.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 4090 صفقة لعدد 35 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.74%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.23%،

فيما ارتفعت قطاعات الخدمات المالية، والصناعة، والعقارات بنسب 0.38%، و0.29%، و0.14%، على التوالي.

وزاد 15 سهمًا؛ على رأسها شركة شعاع كابيتال بنسبة 7.57%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 4.44%،

وتراجع 14 سهمًا؛ على رأسها شركة تكافل الإمارات بنسبة 4.39%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.12%، فيما تصدّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 10 ملايين ورقة، بقيمة 59.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.049% خاسرًا 5.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10331.78 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.577 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 156.1 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9805 صفقات.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها الطاقة بنسبة 0.94%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 0.85%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.73%،

فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.18%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.7%، ثم قطاعا الاتصالات والصناعة بنسبتيْ 0.16%، و0.15%، على التوالي.

وارتفع 20 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 8.61%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 6.67%،

ثم سهم “شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية” بنسبة 5.17%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم “شركة الوثبة الوطنية للتأمين” بنسبة 10%،

ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 8.1%، ثم سهم “أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم” بنسبة 4.44%، فيما تصدر سهم “شركة ألفا ظبي القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة، وبلغت 221.3 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% خاسرًا 24.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7205.61 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% خاسرًا 22.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7999.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% خاسرًا 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 5585.18 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% خاسرًا 24.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5708.04 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 124.8 مليون سهم بقيمة 34.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8072 صفقة،

وهبطت 4 قطاعات ببورصة الكويت؛ على رأسها الطاقة بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.48%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.21%،

فيما ارتفع قطاعات التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والمواد الأساسية، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والخدمات المالية بنسب 7.37%، 1.38%، 0.98%، 0.54%، 0.39%، 0.25%، على التوالي.