الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «أسمنت الخليج»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ انخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.707% خاسرًا 73.31 نقطة، ليغلق عند مستوى 10300.83 نقطة، ورأس المال السوقي عند 2.585 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 275.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها المرافق بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، يليه المواد الأساسية بنسبة 2.03%، ثم العقارات، التقديري للمستهلك بنسبة 1.66%، 1.49%، على التوالي، ثم الطاقة بنسبة 1.23%، ثم السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية” بنسبة 12.9%، ثم سهم “الواحة كابيتال” بنسبة 4.48%، ثم سهم “شركة بالمز الرياضية” بنسبة 4.04%.

وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم “شركة أسمنت الخليج” بنسبة 5.45%، ثم سهم “شركة طيران أبو ظبي” بنسبة 4.33%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم “مجموعة ملتيبلاي” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 252.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.03% خاسرًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3338.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.8 مليون سهم محققة ما قيمته 334.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6063 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%.

وزاد 16 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.74%، ثم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 2.20%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.54%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.3 مليون ورقة بقيمة 88.8 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحًا 7.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7430.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 6.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.80 نقطة.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 11.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 18.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166.6 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8386 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.59%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الصناعة، والموارد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.