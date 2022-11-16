الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «دار التكافل»

اختتمت مؤشرات أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على أداء سلبي، بإجمالي خسائر سوقية بلغت 14.5 مليار جنيه، ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع سوق دبي المالي بنسبة 0.87 بالمائة، إلى مستوى 3344 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 211.303 مليون سهم، بقيمة 401.546 مليون درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 584.26 مليار درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 588.714 مليار درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 4.454 مليار درهم.

وتصدر سهم “دار التكافل” قائمة الأكثر انخفاضا، مسجلا تراجعا بنسبة 7.98% إلى 0.66 درهم إماراتي.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.42 بالمائة، إلى مستوى 10458 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم أبوظبي بحجم 430.86 مليون سهم، بقيمة 1.889 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.441 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل نحو 2.451 تريليون درهم بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، بخسائر بلغت نحو 10 مليارات درهم.

وتصدر سهم الفجيرة لصناعات البناء قائمة الأكثر انخفاضا، مسجلا تراجعا بنسبة 10.0% إلى 1.71 درهم إماراتي.