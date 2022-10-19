الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة وصعود "مجموعة أرام"

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.62% خاسرًا 21.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3388.75 نقطة، وبلغ حجم التداول 85.2 مليون سهم محققة ما قيمته 239.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5546 صفقة لعدد 32 سهمًا.

تراجع الأسهم الإماراتية الأربعاء

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها المرافق العامة بنسبة 1.96%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.52%، يليه قطاع السلع بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والنقل بنسبة 0.35%، 0.31%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.33%.

وزادت 3 أسهم على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.15%، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.49%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 2.99%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.66%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.1 مليون ورقة بقيمة 86.9 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.163% خاسرًا 16.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10048.87 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.216 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 182.6 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 10.6 ألف صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 1.18%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.16%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.84%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والاتصالات بنسبة 0.57%، ثم قطاعي الطاقة والرعاية الصحية بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، وأخيرًا قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.2%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.06%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “مجموعة أرام” بنسبة 12.55%، ثم سهم “شركة الإمارات للتأمين” بنسبة 4.17%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 2.75%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق” بنسبة 7.17%، ثم سهم “البنك العربي المتحد” بنسبة 4.41%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية” بنسبة 4.1%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 295.4 مليون درهم.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.55% خاسرًا 69.41 نقطة ليغلق عند مستوى 12652.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم بقيمة 406.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.2 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 7 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.22%، يليه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.23%، فيما ارتفعت قطاعات النقل، والاتصالات، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.63%، 0.21%، 0.04%، على التوالي.