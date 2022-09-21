الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة وسط ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي بشأن رفع الفائدة للسيطرة على التضخم.

ووفقاً لبيانات الأسواق المالية الإماراتية، سجل سوق دبي خسائر سوقية بلغت 3.061 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة تجاوزت 2.318 مليار درهم، بإجمالي عدد صفقات 22.023 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات، انخفض سوق دبي المالي 1.06 بالمائة إلى مستوى 3460 نقطة مع إقفال الجلسة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 131.12 مليون سهم، بقيمة 369.73 مليون درهم.

الأسهم الإماراتية تتراجع الأربعاء

جاء ذلك مع تراجع سهم ديار للتطوير 1.76 بالمائة، وسهم سوق دبي المالي 1.76 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.48 بالمائة، وإعمار العقارية 2.3 بالمائة، وإعمار للتطوير 2.46 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.77 بالمائة، وجي إف إتش 2.8 بالمائة، وشعاع كابيتال 3.27 بالمائة، وتبريد 3.04 بالمائة، والاتحاد العقارية 2.2 بالمائة.

وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 570.744 مليار درهم بنهاية جلسة اليوم، مقابل نحو 573.805 مليار درهم بجلسة أمس الثلاثاء، بخسائر بلغت 3.061 مليار درهم.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.52 بالمائة لمستويات 10070 نقطة.

وجرت تعاملات بحجم 479.4 مليون سهم، مع تحقيق سيولة تجاوزت 1.949 مليار درهم.

وانخفض سهم أدنوك للحفر 3.04 بالمائة، والدار العقارية 0.65 بالمائة، وبروج 1.01 بالمائة، واتصالات 2.11 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 1.17 بالمائة، وفيرتغلوب 0.35 بالمائة، وجي إف إتش 0.94 بالمائة.

بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.190 تريليون درهم بنهاية تعاملات اليوم، مقابل قيمة قدرها 2.164 تريليون درهم بنهاية تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت نحو 26 مليار درهم.