الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة ديار للتطوير

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة سهم ديار للتطوير ، وسط توقعات بتخفيض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي إلى نحو 4 بالمائة بحلول نهاية عام 2024.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر بلغت 14 مليار درهم، واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.261 مليار درهم، توزعت على 18.853 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22 بالمائة إلى مستوى 3969 نقطة، وسط تعاملات بحجم 92.143 مليون سهم بقيمة 229.873 مليون درهم.

تراجع ديار للتطوير

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديار للتطوير 0.74 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.88 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.17 بالمائة، وبنك المشرق 3.33 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 677.743 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 673.751 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب 3.993 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41 بالمائة إلى مستوى 9481 نقطة، وسط تعاملات بحجم 224.479 مليون سهم بقيمة 1.031 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.95 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.39 بالمائة، وأدنوك للحفر 1.86 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.94 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.765 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.779 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 14 مليار درهم.

السيولة الشهرية

وارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن شهدت تراجعاً في شهر أكتوبر الماضي، وسط تصاعد الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت مكاسب سوق دبي المالي نحو 22.386 مليار درهم، فيما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالي 100 مليار درهم، بإجمالي مكاسب 122.386 مليار درهم.

وسجلت استثمارات الأجانب 774.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 181.6 مليون في أبوظبي، و593.2 مليون في دبي.

واستقطبت الأسهم سيولة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم، منها 22.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 6.96 مليار سهم.

وتوزعت بواقع 2.66 مليار سهم في دبي، و4.3 مليار سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 425.5 ألف صفقة.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.