الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة أبوظبي التجاري

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة سهم أبوظبي التجاري، بعد بيانات وظائف أمريكية قوية أبقت على توقعات بالمزيد من التشديد النقدي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.247 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 7 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 9.247 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.775 مليار درهم، توزعت على 25391 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% إلى مستوى 4192 نقطة، وسط تعاملات بحجم 386.257 مليون دسهم بقيمة 737.716 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.38%، وسوق دبي المالي 0.60%، وديار للتطوير 2.53%، ودبي للاستثمار 0.39%.

تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 699.431 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 701.678 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.247 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية بنسبة 0.15% إلى مستوى 9823 نقطة، وسط تعاملات بحجم 180.505 مليون سهم بقيمة 1.038 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.02%، ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.60%، وأدنوك للغاز 0.29%، وأدنوك للحفر 0.99%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.750 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.757 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 7 مليارات درهم.