الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة وسط هبوط غالبية الأسواق العالمية

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام اليوم الأربعاء بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها منذ بداية الأسبوع، وسط تراجع غالبية الأسواق العالمية مع مخاوف بشأن ارتفاع وتيرة رفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد ارتفاع التضخم على عكس التوقعات.

وشهدت أسواق المال الإماراتية زخماً من السيولة متركزة في سوق أبوظبي بسبب صفقة طاقة ليصل إجمالي السيولة في كلا السوقين إلى نحو 13.6 مليار درهم.

تزايد مخاوف رفع الفائدة

وفي ختام جلسة اليوم تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% عند مستوى 9970 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 13.3 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 10.003 مليار سهم.

وشهد سوق أبوظبي اليوم تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «أبوظبي الوطنية للطاقة» بقيمة 11.7 مليار درهم عبر 102 صفقة على 9.6 مليار سهم ما نسبته 8.6% من أسهم الشركة.

وأعلنت «القابضة»- ADQ اليوم توقيعها اتفاقية لبيع حصة قدرها 8.6% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» لصالح كل من مجموعة «ملتيبلاي» وصندوق أبوظبي للتعاقد وعدد من الشركات الاستثمارية البارزة.

واستحوذت «مجموعة ملتيبلاي» على نسبة 7.3% من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 10 مليارات درهم.

وجاء أداء السوق مع ارتفاع العالمية القابضة بنسبة 0.25%، ينما تراجع أبوظبي الأول بنسبة 1.05% وتراجع ألفاظبي بنسبة 0.31%.

فيما ارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنحو 2.85% بينما هبط بروج بنسبة 1.02% وارتفع طاقة بنسبة 14.6% وارتفع مصرف أبوظبي الإسلامي بنحو 2.8%.

وتصدر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 337.59 مليون درهم، فيما تصدر طاقة الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 121.7 مليون سهم.

وقاد طاقة ارتفاعات سوق أبوظبي، بينما تصدر بالمز الرياضية تراجعات السوق بنحو 4.7%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 121.6 مليون درهم، بينما اشترى الخليجيون بصافي 16.7 مليون درهم وباع العرب بصافي 8.2 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 113.17 مليون درهم.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.76% عند مستوى 3431 نقطة مع هبوط 22 سهماً.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 340.6 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 139.8 مليون سهم.

وتصدر سهم إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 105.22 مليون درهم كما تصدر إثمار القابضة السوق من حيث أحجام التداول من خلال 24.34 مليون سهم.

وفي ما يخص أسهم العقار في سوق دبي، تراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.15% بينما هبط الاتحاد العقارية بنسبة 2.3% وهبط ديار للتطوير بنحو 2.12%.

وتزامن أداء السوق مع استقرار دبي الإسلامي بينما تراجع الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.64% وتراجع سهم ديوا بنسبة 1.17% وصعد سهم تبريد بنحو 5% فيما ارتفع أرامكس بنسبة 0.51%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق دبي بصافي 5.5 مليون درهم فيما باع الخليجيون بصافي 42.5 مليون درهم بينما اتجه العرب للبيع بصافي 1.23 مليون درهم، واشترى الإماراتيون بصافي 49.3 مليون درهم.