الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة ديار للتطوير

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة ديار للتطوير ، وسط تكهنات بحدوث ركود نتيجة للتشديد النقدي.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 2.725 مليار درهم بينما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 3 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 5.725 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.256 مليار درهم توزعت على 18.442 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.28 بالمائة إلى مستوى 4142 نقطة، وسط تعاملات بحجم 70.938 مليون سهم بقيمة 262.869 مليون درهم.

تراجع ديار للتطوير

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديار للتطوير 0.14 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.34 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.63 بالمائة، ودبي للاستثمار 1.19 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 693.482 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 696.009 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.725 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.01 بالمائة إلى مستوى 9811 نقطة، وسط تعاملات بحجم 161.198 مليون سهم بقيمة 993.528 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.57 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.29 بالمائة، والدار العقارية 2.54 بالمائة ومجموعة أغذية 0.63 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.771 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.774 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 3 مليارات درهم.