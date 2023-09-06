الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة إعمار العقارية

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة إعمار العقارية ، إذ أنهى مؤشر سوق دبي المالي جلسة، الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.38%، عند 4038 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 377 مليون درهم.

تراجع إعمار العقارية

وأقفل سهم إعمار العقارية منخفضا بنسبة 1.4% عند 7 دراهم، فيما دعم سهما بنك الإمارات دبي الوطني و«ديوا» المؤشر بارتفاع قرابة 1% لكل منهما. وجاء ارتفاع «الإمارات دبي الوطني»، بعد توقعات بضخ سيولة جديدة تتجاوز 927 مليون درهم في السهم من تأثير مراجعة مؤشرات «فوتسي» النصفية والتي سيتم تفعيلها بنهاية جلسة 15 سبتمبر.

وارتفعت سهم الإمارات دبي الوطني +0.608% إلى (16.550 درهم).

وصعد سهم ديوا +0.389% إلى (2.580 درهم). وتراجع سهم إعمار العقارية -1.408% إلى (7.00 درهم).

وتراجع سهم إعمار للتطوير -1.212% إلى (6.520 درهم). وتراجع سهم الخليج للملاحة -0.143% إلى (7.00 درهم).

وتراجع مصرف عجمان -0.823% إلى (2.410 درهم).

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجلسة عند 9614.16 نقطة متراجعاً 0.435%، بسيولة مليار درهم.

وانخفض سهم «إي آند» 1.4% عند 18.50 درهم، بينما انخفض سهم أبوظبي الأول 0.4% عند 13.14 درهم ودانة غاز 1% عند 0.925 درهم.

وكان سهم ملتيبلاي ارتفع بنسبة 1.8% عند 3.97 درهم، بعد الإعلان عن صفقة استثمارية بـ 225 مليون درهم في دبي.

وتراجع سهم العالمية القابضة -0.59% إلى (401.6 درهم). وارتفع سهم ملتيبلاي +1.79% إلى (3.97 درهم).

وارتفع سهم ألفا ظبي +0.4% إلى (19.94 درهم). وتراجع سهم إي آند -1.39% إلى (18.50 درهم).

وتراجع سهم أبوظبي الأول -0.45% إلى (13.14 درهم).