الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة إعمار للتطوير

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الأربعاء بقيادة إعمار للتطوير ، على خلفية البيانات السلبية في الولايات المتحدة أمس، ووسط ترقب صدور بعض بيانات وظائف القطاع الخاص اليوم.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت خسائر سوق دبي المالي 2.252 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 9 مليارات درهم، بإجمالي خسائر بلغ 11.252 مليار درهم.

تراجع إعمار للتطوير

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.232 مليار درهم، توزعت على 21836 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.43 بالمائة إلى مستوى 4067 نقطة، وسط تداولات بحجم 154.942 مليون سهم بقيمة 332.464 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 0.86 بالمائة، ودبي للاستثمار 0.40 بالمائة، وديار للتطوير 0.42 بالمائة، وإعمار للتطوير 1.07 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 684.819 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 687.071 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.252 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.18 بالمائة إلى مستوى 9744 نقطة، وسط تعاملات بحجم 173.394 مليون سهم بقيمة 899.849 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم أدنوك للحفر 2.60 بالمائة، وأدنوك للغاز 2.29 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.39 بالمائة، وألفا ظبي القابضة 1.19 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.743 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.752 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 9 مليارات درهم.