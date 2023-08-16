الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة مجموعة تيكوم

تراجعت مؤشرات الأسهم الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بقيادة مجموعة تيكوم ، وسط تصريحات بأن أسعار الفائدة لا تزال بحاجة إلى الارتفاع لإنهاء مهمة خفض الأسعار.

وبحسب بيانات أسواق المال الإمارتية، تكبدت سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.532 مليار درهم، وبلغت خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية 12 مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغت 14.532 مليار درهم.

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.725 مليار درهم توزعت على 27956 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.14 بالمائة، بما يعادل 5.55%، إلى مستوى 4054 نقطة، وسط تعاملات بحجم 311.371 مليون سهم بقيمة 606.531 مليون درهم.

تراجع مجموعة تيكوم

وصعد سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 11.11% إلى 5.0 درهم، وتلاه العربية للطيران وتعليم القابضة.

وتراجع سهم مجموعة تيكوم بنسبة 1.94% إلى 2.63 درهم، وتلاه تكافل الإمارات والإمارات للاتصالات المتكاملة.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.76 بالمائة، وديار للتطوير 0.13 بالمائة، وسوق دبي المالي 0.61 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.88 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 683.710 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 686.242 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.532 مليار درهم.

كما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.27 بالمائة، بما يعادل 26.40 درهم، إلى مستوى 9780 نقطة، وسط تعاملات بحجم 253.962 مليون سهم بقيمة 1.118 مليار درهم.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية للفنادق بنسبة 3.23% إلى 9.28 درهم، وتلاه الإمارات لتعليم قيادة السيارات وادنوك للحفر والجرافات البحرية والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق.

وتراجع سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 9.92% إلى 0.34 درهم، وتلاه رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض وايبيكس للاستثمار وبيانات إيه آي بي إل سي وبرجيل القابضة.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 1.13 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 2.20 بالمائة، وأدنوك للغاز 0.54 بالمائة، ومجموعة أغذية 0.98 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.765 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.777 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 12 مليار درهم.