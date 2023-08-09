الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «دبي للاستثمار»

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة دبي للاستثمار، إذ هبط مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام “فادجي” بنسبة 0.37%، بما يعادل 36.65 نقطة، إلى مستوى 9953.19 نقطة.

وصعد سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 14.92% إلى 0.42 درهم، وتلاه الخليج للمشاريع الطبية وأبوظبي لبناء السفن وإيبيكس للاستثمار وبروج بي إل سي.

وتراجع سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 2.92% إلى 0.63 درهم، وتلاه برجيل القابضة وأمريكان للمطاعم العالمية ودانة غاز وألفاظبي القابضة.

تراجع دبي للاستثمار

وتراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.18%، بما يعادل 7.19 نقطة، إلى مستوى 4070.54 نقطة.

وصعد سهم الإسلامية العربية للتأمين بنسبة 6.62% إلى 0.752 درهم، وتلاه العربية للطيران وبنك المشرق وسالك وسوق دبي المالي.

وتراجع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.0% إلى 2.45 درهم، تلاه تكافل الإمارات وديار وأملاك وهيئة كهرباء ومياه دبي والخليج للملاحة القابضة.

استقطبت الأسهم الإماراتية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، مع تركزها على أسهم القطاع العقاري والمالي والمصرفي.

وتوزعت السيولة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و364.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 669.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.57 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.885 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ “العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 216.8 مليون درهم، تلاه “ألفا ظبي” بنحو 125.3 مليون درهم، ثم “ملتيبلاي” جاذبًا 101.7 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدَّر “إعمار العقارية” النشاط مستقطبًا سيولة بنحو 55.8 مليون درهم، تلاه “الإمارات دبي الوطني” جاذبًا نحو 36.3 مليون درهم، ثم “جي إف إتش” بسيولة 28.7 مليون درهم.