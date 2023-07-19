الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة دبي الوطنية للتأمين

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة دبي الوطنية للتأمين ، إذ هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85%، بما يعادل 34.20 نقطة، إلى 3,987.76 نقطة.
وارتفع سهم الخليج للملاحة القابضة بنسبة 1.47% إلى 5.53 درهم، وتلاه الإسلامية العربية للتأمين ومصرف عجمان وسالك والعربية الإسكندنافية للتأمين.
تراجع دبي الوطنية للتأمين
وتراجع سهم دبي الوطنية للتأمين بنسبة 10.0% إلى 6.04 درهم، وتلاه دار التكافل وإعمار للتطوير والأسمنت الوطنية ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33%، بما يعادل 32.14 نقطة، إلى 9,665.47 نقطة.
وصعد البنك العربي المتحد بنسبة 2.54% إلى 1.21 درهم، وتلاه أدنوك للغاز بي أل سي ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض وسيراميك رأس الخيمة والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق وبنك أم القيوين الوطني.
وتراجع سهم الإمارات للتأمين بنسبة 9.89% إلى 6.29 درهم، وتلاه هيلي القابضة وحياة للتأمين وإشراق للاستثمار وأمستيل لمواد البناء ورابكو للاستثمار.