الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة وسط توقعات بانتهاء رفع أسعار الفائدة الأمريكية

تراجعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط توقعات بانتهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة الصارمة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9310.56 نقطة، ومؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9457.22 نقطة.

وأغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3530.15 نقطة واستقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم المالية، والصناعة، والبنوك، والعقار.

توقعات بانتهاء رفع أسعار الفائدة

وتوزعت السيولة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و461.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 456.8 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.316 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.698 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و617.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وبلغت خسائر سوق دبي المالي 1.187 مليار درهم، فيما تكبد سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 5 مليارات درهم، بإجمالي خسائر 6.187 مليار درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية على 44 % من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي، بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وسجلت قيم تداول الأسهم الستة سيولة بلغت 643.869 مليون درهم مع نهاية تعاملات جلسة اليوم، التي تمثل 43 بالمائة من سيولة أسواق المال الإماراتية البالغة 1.469 مليار درهم.