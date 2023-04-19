الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة بقيادة «دار التكافل»

هبطت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء بقيادة سهم “دار التكافل” ، إذ تراجع سوق دبي المالي بنسبة 1.16%، بما يعادل 40.67 نقطة، إلى 3,471.00 نقطة.

وتصدر سهم مصرف عجمان قائمة الأسهم المرتفعة، حيث ارتفع بنسبة 7.64% إلى 1.69 درهم.

صعود سهم “دار التكافل”

وتصدر سهم دار التكافل قائمة الأسهم المتراجعة، حيث هبط بنسبة 6.29% إلى 0.656 درهم.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 00.4%، بما يعادل 4.32 نقطة، إلى 9,633.78 نقطة.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي قائمة الأسهم المرتفعة، حيث ارتفع بنسبة 7.94 % إلى 0.68 درهم.

وتصدر سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء قائمة الأسهم المنخفضة، حيث هبط بنسبة 10.0% إلى 0.17 درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء “آخر جلسات شهر رمضان” قيمة قدرها 218.626 مليون درهم، بما يعادل 59.57 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 405.714 مليون درهم، أي نحو 110.55 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 624.34 مليون درهم، بما يعادل 170.22 مليون دولار بصافي بيع 218.626 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 296.346 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 445.793 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب في بورصة دبي نحو 109.369 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 178.547 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 149.446 مليون درهم، مقابل صافي بيع في سوق دبي قدره 69.178 مليون درهم.

واستحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في أسواق المال الإماراتية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على 45% من السيولة التي حققتها بورصتا دبي وأبوظبي.

وقد بلغت خسائر سوق دبي المالي 9.465 مليار درهم، بينما سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها مليار درهم، بإجمالي خسائر بلغ 10.465 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.519 مليار درهم، توزعت على 17955 صفقة.