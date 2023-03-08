الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متراجعة وصعود بنك أبوظبي الأول

تراجعت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، حيث هبط مؤشر دبي المالي بنسبة 0.07% إلى 3,427.05 نقطة. وتراجع مؤشر أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.04% ليصل إلى 9,944.09 نقطة.

الأسهم الإماراتية

تماسكت أسهم العقار والبنوك بمؤشرات أسواق الإمارات التي تراجعت على نحو هامشي، إذ قلص سهما «أبوظبي الأول» و«الدار» من تراجع سوق أبوظبي إلى 0.04% فقط، فيما اكتفى سوق دبي بالتراجع 0.06% بعد تلقيه الدعم من «دبي الإسلامي» والإمارات دبي الوطني



وفي سوق أبوظبي، ارتفع أبوظبي الأول 1.1% عبر سيولة بـ63.6 مليون درهم، بينما زاد الدار 1.51% من خلال تداولات بـ60.2 مليون درهم



وارتفع في سوق دبي، سهم دبي الإسلامي 0.17% بسيولة بـ24 مليون درهم، والإمارات دبي الوطني 1.5% عبر تداولات بـ22.4 مليون درهم، كما زاد إعمار للتطوير 1% من خلال سيولة بـ16.3 مليون درهم، وارتفع إمباور 0.65% بسيولة 14.5 مليون، وبذلك تكون هذه الشركات القيادية قد استقطبت سيولة نحو 200 مليون درهم



يأتي ذلك بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق أبوظبي، وبصافي استثمار 56.6 مليو ن درهم محصلة شراء، فيما اتجهوا نحو التسييل في دبي بصافي استثمار 7.4 مليون درهم محصلة بيع



واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 1.35 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي، و225 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 238.41 مليون سهم، توزعت بواقع 156.4 مليون سهم في أبوظبي، و81.97 مليون سهم في دبي



وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 56 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 16139 صفقة.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 9944 نقطة مع تباين المؤشرات القطاعية التي ارتفعت في المالية والعقار والاتصالات. وفي قطاع المالية، ارتفع إلى جانب أبوظبي الأول، سهم أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.52%، مقابل نزول أبوظبي التجاري 0.35% وملتيبلاي 1.53% والعالمية القابضة 0.57%.



وفي العقار، رافق الدار في الصعود سهم رأس الخيمة العقارية 0.85% مقابل نزول إشراق 0.43% ومنازل 2.23%. وانخفض في قطاع الصناعات، ألفا ظبي 2% والجرافات البحرية0.51% وأركان 2%، مقابل ارتفاع موانئ أبوظبي 1.6%. بدوره، ارتفع سهم إي آند 0.16% أمام نزول الياه سات 0.38%.



وفي قطاع الطاقة، انخفض أدنوك للتوزيع 1.17% ودانة غاز 2.38%، مقابل ارتفاع أدنوك للحفر 1.69%. وعلى صعيد الأسهم الأخرى، تراجع أمريكانا 2% وغذاء 1.93% وبيانات 2.7%.



سوق دبي



بدوره، تراجع مؤشر سوق دبي 0.06% إلى مستوى 3427 نقطة مع تراجع مؤشرات الصناعة والخدمات الاستهلاكية والمرافق. وفي قطاع الصناعة، ارتفع العربية للطيران 0.4% وأرامكس 0.28% مقابل نزول سالك 2.14% واستقرار الخليج للملاحة.



















