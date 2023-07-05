الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة.. وصعود سهم بنك المشرق

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، وصعد سهم بنك المشرق، بعدما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.17%، بما يعادل 6.52 نقطة، إلى 3,924.41 نقطة.
وصعد سهم بنك المشرق بنسبة 7.14% إلى 150.0 درهم، وتلاه دار التكافل ومصرف عجمان والاتحاد العقارية والإسلامية العربية للتأمين.
وتراجع سهم الإمارات للمرطبات بنسبة 8.81% إلى 3.83 درهم، وتلاه سهم أملاك وديار وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري.
وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38%، بما يعادل 35.94 نقطة، إلى 9,618.81 نقطة.
وارتفع سهم ايبيكس للاستثمار بنسبة 14.59% إلى 2.12 درهم، وتلاه أدنوك للإمداد والخدمات، وإشراق للاستثمار وبروج بي إل سي.
وتراجع سهم مجموعة أرام بنسبة 9.77% إلى 1.94 درهم، وتلاه البيت العربي المتحد والشارقة للاسمنت والتنمية الصناعية والجرافات البحرية.