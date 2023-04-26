الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة..وسوق أبو ظبي يحقق تداولات 1.2 مليار درهم

تباين أداء الأسهم الإماراتية الأربعاء بقيادة “الإمارات للمرطبات” ، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالية 0.3% إلى مستوى 9 آلاف و676 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار درهم (326.8 مليون دولار).

وارتفعت بنهاية الجلسة أسهم 24 شركة من أصل 62 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، وانخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وبقيت 15 على ثبات، وارتفع سهم شركة الدار العقارية 0.9% عند سعر 5.44 درهم ، وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم أدنوك للغاز الذي أقفل على ثبات عند سعره السابق وبتداولات قاربت 43 مليون سهم.

صعود سهم الإمارات للمرطبات

تراجع مؤشر سوق دبي المالية بختام جلسة اليوم 0.47% إلى مستوى 3 آلاف و489 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 382 مليون درهم، (104 مليون دولار)، وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 14 شركة من أصل 40 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، وانخفضت أسهم 21 أخرى.

وانخفض سهم الاتحاد العقارية 1.9% عند سعر 0.254 درهم وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، وارتفع سهم سوق دبي المالي 0.7% عند سعر 1.46 درهم، وانخفض سهم إعمار بـ 2.5% عند سعر 5.85 درهم وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، وانخفض سهم سالك 1%..

وتصدر سهم الإمارات للمرطبات قائمة الشركات المرتفعة، حيث ارتفع بنسبة 6.77% إلى 3.3 درهم.

ولامس رأس المال السوقي لأسواق الأسهم الإماراتية حاجز 3.4 تريليون بعدما نجحت في اضافة مكاسب بأكثر من 13.6 مليار درهم في ختام تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.382 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.396 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و382.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 379.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وتصدر “العالمية القابضة” النشاط في سوق أبوظبي جاذباً سيولة بنحو 238.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهم، تلاه “أدنوك للغاز” جاذباً 139.2 مليون درهم وأستقر عند 3.28 درهم، ثم “الفا ظبي” بسيولة 101.4 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 2.67% إلى 22.3 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ “إعمار العقارية” على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة جاوزت 57.2 مليون درهم، تلاه “سالك” بنحو 48.2 مليون درهم، ثم “إعمار للتطوير” مستقطباً أكثر من 44 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 6 دراهم.