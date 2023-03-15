الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود «الإمارات دبي الوطني»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، حيث ارتد مؤشر سوق دبي المالية مرتفعًا خلال جلسة اليوم بعد 6 جلسات متواصلة من الانخفاض، فأغلق مرتفعًا 0.18%، عند مستوى 3310 نقاط، وبتداولات بلغت 336 مليون درهم، أو 91 مليون دولار، وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 19 شركة من أصل 35 شركة، جرى تداول أسهمها اليوم، في حين انخفضت أسهم 14 أخرى.

وأقفل سهم إعمار العقارية مرتفعًا 0.4%% عند 5.18 درهم، وبتداولات تجاوزت 20 مليون سهم، في حين انخفض سهم الاتحاد العقارية 2.7% عند 0.218 درهم، وبتداولات تجاوزت 11 مليون سهم.

سهم الإمارات دبي الوطني

ارتفع سهم الإمارات دبي الوطني بسوق دبي المالية 2.4% عند 12.80 درهم، وبتداولات تجاوزت مليوني سهم، في حين ارتفع سهم دبي الإسلامي 0.7% عند 5.45 درهم، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

وأغلق سهم سوق دبي المالية عند سعره السابق 1.25 درهم، وبتداولات قاربت 11 مليون سهم، في حين ارتفع سهم الإثمار القابضة 6.2% عند 0.137 درهم، وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم.

أداء الأسهم الإماراتية

واصل مؤشر سوق أبوظبي انخفاضه للجلسة السابعة على التوالي، حيث هبط بنسبة 0.6% عند مستوى 9525 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليار درهم، أو 353 مليون دولار، وارتفعت أسهم 28 شركة من أصل 63 شركة، جرى تداول أسهمها اليوم، في حين انخفضت أسهم 28 شركة أخرى، وبقيت 7 على ثبات.

وواصل سهم أدنوك للغاز في ثالث يوم إدراج، تصدر الأسهم الأكثر تداولًا، مرتفعًا 2.9% عند 2.88 درهم، وبتداولات قاربت 61 مليون سهم.

سهم الدار العقارية

أقفل سهم الدار العقارية مرتفعًا 1.8% عند 4.59 درهم، وبتداولات قاربت 14 مليون سهم، في حين انخفض سهم ملتیبلاي 1.2% عند 3.31 درهم، وبتداولات قاربت 18 مليون سهم.

وانخفض سهم أدنوك للتوزيع 2.1% عند 4.12 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، في حين ارتفع سهم بروج 1.1% عند 2.63 درهم، وبتداولات قاربت 12 مليون سهم.