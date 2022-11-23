الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وتراجع إعمار العقارية

الأسهم الإماراتية تتباين الأربعاء في ختام تعاملات الأربعاء، إذ أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا بنسبة 1.4% عند مستوى 10508 نقاط، وبتداولات كبيرة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات درهم، منها 1.5 مليار درهم صفقات كبيرة على “مجموعة الإمارات للاتصالات.”

أداء الأسهم الإماراتية



ومن أصل 63 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 أخرى، وبقيت 10 على ثبات.



وأقفل سهم “أبوظبي الأول” مرتفعا بنحو 3% عند 18.00 درهما، وبتداولات قاربت 5 ملايين سهم، بينما انخفض سهم “أبوظبي التجاري”بنسبة 1.6% عند 9.26 درهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم.



وارتفع سهما “طاقة”و”جي إف إتش” بأقل من 0.5% عند 3.75 درهم و0.986 درهم على التوالي، بينما ارتفع سهم “دانة غاز” بنسبة 1.9% عند 0.925 درهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم.



وكان سهم “ملتيبلاى” أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث انخفض بنسبة 0.2% عند 4.82 درهم، وبتداولات قاربت 37 مليون سهم.



سوق دبي المالي



أقفل سوق دبي المالي اليوم منخفضا بنسبة 0.1% عند مستوى 3326 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 248 مليون درهم.



وشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 15 شركة من أصل 32 شركة تم تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت 4 على ثبات.



وأقفل سهم “إعمار العقارية” منخفضا بنحو 1% عند 6.06 درهم، وبتداولات تجاوزت 7 ملايين سهم، بينما انخفض سهم “دبي الإسلامي” بنسبة 0.3% عند 5.73 درهم ، وبتداولات قاربت 7 ملايين سهم.



وانخفض سهم “الاتحاد العقارية” بنسبة 0.8% عند 0.254 درهم، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم “الإمارات دبي الوطني” بنسبة 0.4% عند 13.25 درهم، وبتداولات قاربت مليوني سهم.



وارتفع سهم “مصرف عجمان” بنسبة 4.3% عند 0.831 درهم، وبتداولات تجاوزت 38 مليون سهم، بينما انخفض سهم “سلامة” بنسبة 2.5% عند 0.555 درهم ، وبتداولات قاربت 9 ملايين سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم “الخليج للملاحة” منخفضا بنسبة 3.8% عند 0.580 درهم، وبتداولات تجاوزت 44 مليون سهم.