الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة.. وصعود «بنك السلام»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ هبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.90% خاسرًا 30.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3345.97 نقطة، وبلغ حجم التداول 76.9 مليون سهم محققة ما قيمته 261 مليون درهم من خلال تنفيذ 5103 صفقة لعدد 32 سهمًا.

أداء الأسهم الإماراتية

وانخفضت 7 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها السلع بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.36%،

يليه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.2%، ثم قطاعا النقل، والبنوك بنسبتيْ 0.87%، 0.71%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.26%، فيما ارتفع قطاعا الاتصالات، والخدمات بنسبتيْ 0.85%، 0.65%، على التوالي.

وزادت 7 أسهم، على رأسها بنك السلام بنسبة 5.69%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة- دو بنسبة 0.85%،

وتراجع 21 سهمًا؛ على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 6.38%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.99%،

فيما تصدَّر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.2 مليون ورقة، بقيمة 110.2 مليون درهم.

بورصة أبوظبي

فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.272% رابحًا 27.33 نقطة ليغلق عند مستوى 10068.15 نقطة،

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.238 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 226.8 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليار درهم، عبر تنفيذ 12.8 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 1.53%، أعقبه السلع الاستهلاكية بنسبة 1%،

يليه قطاع المرافق بنسبة 0.74%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.56%، ثم قطاعا المواد الأساسية، والاتصالات بنسبتيْ 0.45%، و0.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وارتفع 26 سهمًا ببورصة أبو ظبي، على رأسها سهم “شركة كيو القابضة” بنسبة 5.15%، ثم سهم “شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية” بنسبة 4.84%، ثم سهم “مصرف أبو ظبي الإسلامي” بنسبة 4.57%،

وتراجع 18 سهمًا؛ على رأسها سهم “شيميرا ستاندرد اند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة(ب)-ذات العائد الموزع” بنسبة 2.97%،

ثم سهم “بنك أبو ظبي الأول” بنسبة 1.69%، ثم سهم “شركة الخليج للصناعات الدوائية” بنسبة 1.59%، فيما تصدّر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 282.7 مليون درهم.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.24% رابحًا 17.59 نقطة ليغلق عند مستوى 7240.92 نقطة،

وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.01% رابحًا 0.35 نقطة ليغلق عند مستوى 8102.55 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.23% رابحًا 66.25 نقطة ليغلق عند مستوى 5436.09 نقطة،

وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.04% رابحًا 57.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5607.10 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 145.5 مليون سهم بقيمة 53.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10205 صفقة،

وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 6.43%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.21%،

يليه قطاع الصناعية بنسبة 2.51%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.05%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.83%،

ثم قطاعا المواد الأساسية، والعقار بنسبتي 0.67%، 0.66%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا الخدمات الاستهلاكية، والطاقة بنسبتي 0.25%، 0.22%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا البنوك، والخدمات المالية بنسبتي 0.24%، 0.2%، على التوالي.