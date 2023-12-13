الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود السلام السودان

أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.05% إلى 3939.31 نقطة

الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود السلام السودان
أيمن عزام

أيمن عزام

7:29 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 23

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ أغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.05% إلى 3939.31 نقطة، وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة السلام السودان 6.38%، وإثمار 4.08%، وأرامكس 3.75%، وتيكوم 1.95%.

صعود السلام السودان

أما الأسهم الأقل ارتفاعا فكانت شركة تكافل الإمارات 5.83%، ووطنية 4.68%، وشعاع 3.04%، والفردوس 2.16%.

بالمقابل تراجع مؤشر سوق أبوظبي -0.13% عند الإغلاق إلى 9436.77 نقطة، وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا شركة قيادة السيارات 14.9%، والإمارات للتأمين 13.1%، وحياه للتأمين 4%، وألفا ظبي 3.19%.

أما الأسهم الأكثر تراجعا فكانت أسمنت الفجيرة 4.91%، وأسمنت الخليج 4.26%، والوطنية للسياحة 3.96%، والبحيرة للتأمين 3.57%.

وشهدت سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية بقيمة 80.9 مليون درهم على 42.6 مليون سهم بسعر 1.9 درهم للسهم. 

أيمن عزام

أيمن عزام

7:29 م, الأربعاء, 13 ديسمبر 23