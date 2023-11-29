الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود أبوظبي التجاري

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط صعود بنك أبوظبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم، بيانات مهمة عن نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من هذا العام.

وتوفر هذه البيانات بعد ظهورها، المزيد من التقييم للاحتمالات الحالية حول أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 100 مليون درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 5 مليارات درهم.

صعود بنك أبوظبي التجاري

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.397 مليار درهم، توزعت على 19.679 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.22% إلى مستوى 3999 نقطة، وسط تعاملات بحجم 109.859 مليون سهم بقيمة 381.884 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.56%، وإمباور 1.75%، وبنك المشرق 1.29%، وبنك السلام 1.05%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 676.068 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 676.168 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 100 مليون درهم.

في المقابل، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 9553 نقطة، وسط تعاملات بحجم 168.444 مليون سهم بقيمة 1.015 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 0.24%، وأدنوك للغاز 0.62%، وأدنوك للحفر 0.26%، ومجموعة أغذية 0.60%.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.791 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.786 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 5 مليارات درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية عشرة الأشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي،

بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.