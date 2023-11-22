الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود الوطنية للتأمينات العامة

تباين أداء أسهم الإمارات في جلسة منتصف الأسبوع وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 0.3% إلى 3996.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.094% إلى 9532.79 نقطة.
صعود الوطنية للتأمينات العامة
وكانت الاسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي: الوطنية للتأمينات العامة 6.68%، ودبي الإسلامي 2.62%، وارامكس 2.35%، وتيكوم 1.92%، فيما كانت الأسهم الاكثر تراجعاً: سلامة 7.58%، ووطنية 4.70%، وأمانات 2.58%، والإمارات ريم 2.10%.
وفي سوق أبوظبي كانت الاسهم الأكثر ارتفاعا: الجرافات البحرية 9.49%، وحياه للتأمين 6.25%، وبنك أم القيوين الوطني 5.26%، واي دي سي (أذونات) 4.88%. بالمقابل كانت الأسهم الأكثر انخفاضا: أسمنت الخليج 5.97%، وبالمز الرياضية 5.32%، وإيزي ليس 4.59%، وسوداتل 4.44%.