الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة.. وصعود «أبوظبي التجاري»

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسط صعود سهم أبوظبي التجاري إذ انخفض سوق دبي المالي، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس، التي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة لتعزز وجهة النظر بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من حملة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 567.77 مليون درهم، بينما ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.76 مليار درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.437 مليار درهم، توزعت على 22.2 ألف صفقة.

صعود سهم أبوظبي التجاري

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.31 بالمائة إلى مستوى 3960 نقطة، وسط تعاملات بحجم 174.452 مليون سهم بقيمة 397.881 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم الإثمار القابضة 1.83 بالمائة، وبنك المشرق 3 بالمائة، ودبي للاستثمار 2.55 بالمائة، وتبريد 1.64 بالمائة، والإمارات ريم للاستثمار بـ 3.56 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 667.669 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 668.327 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 567.778 مليون درهم.

بينما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.38 بالمائة إلى مستوى 9565 نقطة، وسط تعاملات بحجم 187.002 مليون سهم بقيمة 1.039 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.57 بالمائة، وأدنوك للغاز 1.53 بالمائة، وأدنوك للحفر 0.51 بالمائة، والدار العقارية 1.24 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.789 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.775 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 13.764 مليار درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، ليرتفع سوق دبي المالي ، بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتزامن مع تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري “الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2023″، قيمة قدرها 2.229 مليار درهم (607.167 مليون دولار) كمحصلة بيع.