الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود بنك أبوظبي التجاري

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم الأربعاء مع صعود بنك أبوظبي التجاري ، ليتراجع سوق دبي المالي ويرتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب الأسواق العالمية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 2.298 مليار درهم، فيما استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.388 مليار درهم توزعت على 23789 صفقة.

صعود بنك أبوظبي التجاري

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.25 بالمائة إلى مستوى 4050 نقطة، وسط تداولات بحجم 92.711 مليون سهم بقيمة 282.133 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم ديوا 0.77 بالمائة، وديار للتطوير 0.14 بالمائة، وبنك دبي الإسلامي 0.53 بالمائة، وإعمار العقارية 0.98 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي سيولة بحجم 685.852 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 688.150 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 2.298 مليار درهم.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 9755 نقطة، وسط تداولات بحجم 205.443 مليون سهم بقيمة 1.105 مليار درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم بنك أبوظبي التجاري 1.25 بالمائة، ومصرف أبوظبي الإسلامي 0.38 بالمائة، وبيانات 0.24 بالمائة، وبرجيل القابضة 2.81 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.756 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.757 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت مليار درهم.