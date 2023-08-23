الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء متباينة وصعود إعمار العقارية

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء وسط صعود إعمار العقارية ، إذ ارتفعت سوق دبي المالي بينما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسط ترقب الأسواق صدور تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول والمقرر صدوره بوقت لاحق من هذا الأسبوع في منتدى جاكسون هول.

وبحسب بيانات أسواق المال الإماراتية، بلغت أرباح سوق دبي المالي 4.376 مليار درهم، فيما تكبدت سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 10 مليارات درهم.

صعود إعمار العقارية

ومع ختام تعاملات اليوم، استقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 1.702 مليار درهم، توزعت على 28033 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.76 بالمائة بالغاً مستوى 4099 نقطة، وسط تداولات بحجم 272.536 مليون سهم بقيمة 602.311 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم إعمار العقارية 3.84 بالمائة، وإعمار للتطوير بـ 3.17 بالمائة، والعربية للطيران 2.09 بالمائة، واكتتاب القابضة 2.43 بالمائة، والإثمار القابضة 2.29 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم دبي 691.487 مليار درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 687.110 مليار درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بمكاسب بلغت 4.376 مليار درهم.

في المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 0.383 بالمائة إلى مستوى 9729 نقطة، وسط تداولات بحجم 217.225 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم أبوظبي الوطنية للفنادق 1.57 بالمائة، ودانة غاز 1.45 بالمائة، وشركة الإمارات للتأمين بـ3.32 بالمائة، ومجموعة الإمارات للاتصالات 3.09 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.751 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، مقابل 2.761 تريليون درهم بختام تعاملات الثلاثاء، بخسائر بلغت 10 مليارات درهم.