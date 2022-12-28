الأسهم الإماراتية تغلق الأربعاء على تباين وصعود «رأس الخيمة للدواجن»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.389% رابحًا 39.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10287.58 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.555 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 148.3 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9647 صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها التقديري للمستهلك بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.52%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.85%، ثم قطاعي الطاقة والاتصالات بنسبة 0.45%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.29%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم “شركة رأس الخيمة للدواجن” بنسبة 13.38%، ثم سهم “شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء” بنسبة 9.29%، ثم سهم “شيميرا ستاندرد أند بورز السعودية شريعة المتداول الشريحة (ب)” بنسبة 2.52%، وتراجع 28 سهمًا على رأسها سهم “شركة الخليج الاستثمارية” بنسبة 9.89%، ثم سهم “شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل” بنسبة 5.51%، ثم سهم “مجموعة أرام” بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 244.4 مليون درهم.

بورصة دبي

وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.11% خاسرًا 3.84 نقطة ليغلق عند مستوى 3344 نقطة، وبلغ حجم التداول 87.4 مليون سهم محققة ما قيمته 230.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 4365 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وتراجع قطاعا الخدمات، والعقارات ببورصة دبي بنسبة 0.76%، 0.54%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.52%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.28%.

وزاد 12 سهمًا على رأسها شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.04%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 3.44%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.27%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.62%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 80.3 مليون درهم

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% رابحًا 27.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7307.59 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% رابحًا 39.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8136.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.08% خاسرًا 4.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5599.56 نقطة، وزاد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.22% رابحًا 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 121.6 مليون سهم بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 7018 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الصناعة بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، يليه قطاع المنافع بنسبة 0.54%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات، والبنوك بنسبة 0.43%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.83%، ثم قطاعي الطاقة، والعقار بنسبة 0.39%، 0.32%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.05%.