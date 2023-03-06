الأسهم الإماراتية تغلق الأثنين مرتفعة بقيادة «إعمار للتطوير»

صعدت الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأثنين، إذ ارتفع مؤشر دبي 1.05% مدعوما بقفزة كبيرة لسهم إعمار للتطوير بلغت 14.9%، في أكبر مكسب له على الإطلاق خلال يوم، مما أضاف للقيمة السوقية للشركة 2.9 مليار درهم (789.67 مليون دولار).

وأعلنت الشركة اليوم توزيع أرباح نقدية بواقع 52 فلسا للسهم عن العام المالي 2022.

وقفز سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 4.7%.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعد مؤشر أبوظبي 0.91%، وهو ارتفاع لليوم الخامس على التوالي، مدعوما بمكاسب 1.4% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.

كما زاد سهم الشركة العالمية القابضة 0.8% وصعد سهم ألفا ظبي القابضة أكثر من 4%..

وأغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع اليوم الاثنين متجاهلة انخفاض أسعار النفط، وقاد مؤشر دبي المكاسب بعد أكبر زيادة على الإطلاق يسجلها سهم شركة إعمار للتطوير خلال يوم.

وارتفع المؤشر القطري 0.7% مع صعود معظم الأسهم على المؤشر. وتقدم سهم شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 1.4%.