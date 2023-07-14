الأسهم الإماراتية تصعد الجمعة مرتفعة بقيادة أسمنت الفجيرة

ارتفعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة بقيادة أسمنت الفجيرة ، إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة، كما ارتفع النفط فوق 81 دولارا للبرميل بعد اضطراب الإمدادات في ليبيا ونيجيريا.

وأمس الخميس، أغلق عدد من حقول النفط في ليبيا في احتجاج قبيلة محلية على اختطاف وزير سابق. كما أوقفت شركة شل شحنات النفط الخام النيجيري بسبب تسرب محتمل في محطة.

وارتفع خام برنت إلى 81.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:48 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.

صعود سهم أسمنت الفجيرة

وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها قطر والسعودية والإمارات، عملاتها بالدولار الأمريكي وتسير على خطى سياسة المركزي الأمريكي النقدية مما يجعل المنطقة عرضة لتأثير مباشر من التشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر سوق أبوظبي 0.47%، بما يعادل 44.86 نقطة، إلى 9,871.89 نقطة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بزيادة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، بنسبة 0.9% وصعود سهم مجموعة اتصالات 1.8%..

وصعد سهم صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 6.41% إلى 0.39 درهم، وتلاه سهم البنك العربي المتحد ورابكو للاستثمار وبروج بي إل سي.

وتراجع سهم أسمنت الخليج بنسبة 6.6% إلى 0.44 درهم، وتلاه بنك رأس الخيمة الوطني وطيران أبوظبي والخليج للصناعات الدوائية.

كما ارتفع مؤشر سوق دبي 0.13%، بما يعادل 5.14 نقطة، على 4,009.83 نقطة، مدعوما في الأساس بصعود أسهم القطاعين المالي والصناعي مع زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، بنسبة 0.6% وارتفاع سهم مجموعة تيكوم المشغلة لمجمع الأعمال بأكثر من 1%..

وصعد سهم الأسمنت الوطنية بنسبة 14.29% إلى 2.4 درهم، وتلاه أمانات القابضة والإمارات للاتصالات المتكاملة وبنك دبي التجاري.

وهبط مصرف عجمان بنسبة 3.32% إلى 2.04 درهم، وتلاه أملاك ودار التكافل وإعمار للتطوير.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.7% وصعد مؤشر دبي 1.2% على أساس أسبوعي.