الأسهم الإماراتية تتباين الثلاثاء بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية

تباين أداء أسواق الأسهم الإماراتية في ختام اليوم الثلاثاء، ليواصل سوق أبوظبي تراجعه دون مستوى 3700 نقطة، بينما ارتفع سوق دبي قرب 3400 نقطة بأعلى وتيرة ارتفاع في 3 أسابيع، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية.

وأعلنت شركة «سالك»، المشغِّل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس الاثنين، عزمها المضي قدمًا في عملية طرح عام أوليّ وإدراج أسهمها العادية «الأسهم» للتداول في سوق دبي المالي.

أداء أسواق الأسهم الإماراتية

وفي ختام جلسة اليوم، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.29% عند مستوى 9653 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 1.33 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 181.28 مليون سهم.

وجاء أداء السوق مع استقرار “العالمية القابضة”، بينما هبط أبوظبي الأول بنسبة 0.44%، وتراجع ألفاظبي بنسبة 0.72%.

وارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي بنحو 2.38%، بينما ارتفع الدار العقارية بنحو 0.64%، وتراجع أدنوك للتوزيع بنسبة 2.31%، وارتفع موانئ أبوظبي بنسبة 0.2%.

وتصدَّر سهم العالمية القابضة الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 325.893 مليون درهم، فيما تصدَّر ملتيبلاي الأسهم النشطة من حيث أحجام التداول بنحو 55.1 مليون سهم.

وقاد أسمنت الخليج ارتفاعات سوق أبوظبي بنسبة 7.37%، بينما تصدَّر البنك التجاري الدولي تراجعات السوق بنحو 9.8%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق العاصمة بصافي 171.4 مليون درهم، بينما اشترى الخليجيون بصافي 1.64 مليون درهم، واشترى العرب بصافي 11.97 مليون درهم، بينما اشترى الإماراتيون بصافي 157.82 مليون درهم.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.24% عند مستوى 3396 نقطة مع صعود 21 سهمًا.

وبلغت قيمة التداول في سوق دبي 251.29 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 73.33 مليون سهم.

وتصدَّر سهم إعمار العقارية الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 105.38 مليون درهم، كما تصدَّر سهم إعمار الأسهم من حيث أحجام التداول من خلال 17.3 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم العقار في سوق دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 1.32%، وصعد إعمار للتطوير 1.3%، بينما استقرّ الاتحاد العقارية.

وتزامن أداء السوق مع ارتفع دبي الإسلامي بنسبة 2.09%، بينما صعد الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.96%، وارتفع سهم سوق دبي بنسبة 0.59%، فيما صعد اكتتاب بنسبة 13.8%.

واتجه الأجانب للبيع في سوق دبي بصافي 14.32 مليون درهم، فيما اشترى الخليجيون بصافي 4.35 مليون درهم، بينما اتجه العرب للبيع بصافي 1.18 مليون درهم، واشترى الإماراتيون بصافي 11.15 مليون درهم.