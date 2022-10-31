الأسهم الإماراتية تتباين الاثنين.. وصعود «أركان لمواد البناء»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الاثنين، إذ قفز مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.166% رابحًا 119.81 نقطة ليغلق عند مستوى 10394.02 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.358 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 464.3 مليون سهم، بقيمة 1.98 مليار درهم، عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة.

أداء الأسهم الإماراتية

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها المرافق بنسبة 9.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.57%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.05%،

ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.97%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.32%، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية بنسبة 1.02%، 0.99%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%.

وارتفع 30 سهمًا ببورصة أبو ظبي؛ على رأسها سهم “شركة أركان لمواد البناء” بنسبة 14.93%، ثم سهم “شركة حياة للتأمين” بنسبة 14.85%، ثم سهم “بنك الشارقة” بنسبة 14.47%،

وتراجع 24 سهمًا؛ على رأسها سهم “شركة صناعات أسمنت الفجيرة” بنسبة 6.86%، ثم سهم “شركة ميثاق للتأمين التكافلي” بنسبة 5.57%،

ثم سهم “شركة دار التأمين” بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم “الشركة العالمية القابضة” قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 322.5 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.52% خاسرًا 17.55 نقطة ليغلق عند مستوى 3331.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.7 مليون سهم محققة ما قيمته 303.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 5626 صفقة لعدد 35 سهمًا.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة دبي؛ على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.40%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.64%،

يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاعا السلع، والبنوك بنسبتيْ 0.64%، 0.06%، على التوالي.

وزادت 9 أسهم؛ على رأسها مجموعة تيكوم بنسبة 2.66%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.25%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 9.91%،

ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 7.96%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.9 مليون ورقة بقيمة 107.9 مليون درهم.