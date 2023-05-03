الأسهم الإماراتية تتباين الأربعاء.. وصعود «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق»

تباين أداء الأسهم الإماراتية في ختام تعاملات الأربعاء وصعد سهم “المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق”، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06%، بما يعادل 2.21 نقطة، ليصل إلى 3,577.77 نقطة، بحسب بيانات بلومبرج.

وتصدر سهم ديار قائمة الأسهم المرتفعة بارتفاع بلغ 5.89% ليصل إلى 0.647 درهم، وتلاه سهم شركة شعاع كابيتال ومجموعة تيكوم والإمارات تيكوم والإمارات للاتصالات المتكاملة والإسلامية العربية للتأمين.

وتصدر سهم دار التكافل قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.37% إلى 0.7 درهم، وتلاه سهم تعليم القابضة ومصرف عجمان.

صعود المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق

وفي مقابل هذا، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.25%، بما يعادل 24.18 نقطة، إلى 9,644.95 نقطة.

وتصدر سهم المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 14.07% إلى 3.0 درهم، وتلاه سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية وبنك أم القيوين الوطني وأمستيل لمواد البناء وإشراق للاستثمار.

وتصدر سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 10.0% إلى 1.8 درهم، وتلاه أم القيوين للاستثمارات العامة وأدنوك للحفر وأبوظبي الوطنية لمواد البناء.

بلغ صافي شراء الأجانب من الأسهم في أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء قيمة قدرها 295.7 مليون درهم، بما يعادل 80.58 مليون دولار.

ونفذ المستثمرون الأجانب عمليات شرائية على أسهم دبي وأبوظبي بقيمة تجاوزت 836.566 مليون درهم، أي نحو 228 مليون دولار، مقابل عمليات بيعية 540.853 مليون درهم، بما يعادل 147.37 مليون دولار بصافي بيعي 295.713 مليون درهم، بحسب بيانات أسواق المال الإماراتية.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 230.765 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 468.336 مليون درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في بورصة دبي نحو 605.801 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 72.517 مليون درهم.

وبلغ صافي بيع الأجانب من الأسهم في سوق أبوظبي 237.570 مليون درهم، مقابل صافي شراء في سوق دبي قدره 533.283 مليون درهم.

يشار إلى أنه خلال جلسة اليوم ربح سوق دبي المالي 765 مليون درهم، وسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خسائر قدرها 5 مليارات درهم.