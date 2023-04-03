الأسهم الأوروبية يغلب عليها الصعود في ختام تعاملات الإثنين بقيادة شركات النفط

غلب الصغود على أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الاثنين بعدما اختتمت فصلا متقلبا في الجلسة الماضية بينما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي تغلب عليه أسهم شركات السلع الأولية مع صعود أسهم شركات النفط الكبرى بعد ارتفاع أسعار النفط إثر إعلان مفاجئ من مجموعة أوبك+ بمزيد من تخفيضات الإنتاج.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا دون تغير في أول جلسة تداول في الربع الثاني من العام بينما غذت قفزة في أسعار النفط المخاوف من الركود.

وزادت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة بعدما أعلنت يوم الأحد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا خفضا قدره 1.16 مليون برميل يوميا في مستويات الإنتاج المستهدفة.

وكانت أسهم شركات النفط والغاز أبرز الرابحين حيث زاد المؤشر الفرعي للقطاع أربعة بالمئة مسجلا أفضل أداء يومي في أكثر من أربعة أشهر.

وزاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بواقع 0.5 بالمئة، بما يعادل 41.26 نقطة، مدعوما بمكاسب تجاوزت أربعة بالمئة لأسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل، ليصل إلى 7,673.00 نقطة.

وصعد مؤشر كاك الفرنسي 500 بنسبة 0.32%، بما يعادل 23.57 نقطة، إلى 7,345.96 نقطة.

وهبط مؤشر داكس 30 الألماني بنسبة 0.31%، بما يعادل 47.92 نقطة، ليصل إلى 15,580.92 نقطة.