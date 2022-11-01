الأسهم الأوروبية يغلب عليها الارتفاع في ختام تعاملات الإثنين

غلب الارتفاع على أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة تداولات يوم الإثنين، وذلك مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل نقطة واحدة ليصل إلى 412 نقطة، ليصعد بنحو 6.3% في إجمالي تعاملات شهر أكتوبر.

الأسهم الأوروبية الإثنين

كما صعد “فوتسي 100” البريطاني 0.7% (+47 نقطة) مسجلًا 7094 نقطة، وزاد “داكس” الألماني بنسبة طفيفة بلغت 0.08% (+10 نقاط) إلى 13.253 ألف نقطة، بينما انخفض “كاك” الفرنسي 0.1% (-6 نقاط) عند 6226 نقطة.

وأظهرت بيانات رسمية أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو ارتفع بوتيرة قياسية بلغت 10.7% في أكتوبر على أساس سنوي، مقابل 9.9% في سبتمبر الماضي.

بينما كشفت بيانات منفصلة أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 0.8% في الربع الثاني، لكن أفضل من التوقعات التي كانت تشير لنمو 0.1% فحسب.

وعلى جانب آخر، ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل، وسط توقعات برفع الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الرابع على التوالي.