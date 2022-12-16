الأسهم الأوروبية نحو خسارة أسبوعية الجمعة مع استمرار تشديد البنوك المركزية السياسة النقدية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعًا خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة، وتتجه إلى تسجيل خسارة أسبوعية بعد أن تعهدت بنوك مركزية كبرى برفع أسعار الفائدة بصورة أكبر لمواجهة التضخم، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية 0.2% إلى مستوى منخفض جديد هو الأدنى في شهر، مسجلًا 427.96 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يتكبد خسارة أسبوعية قدرها 2.4%.

وشهد المؤشر أكبر نسبة تراجع في يوم واحد منذ مايو الماضي في الجلسة السابقة، بعد أن انضم البنك المركزي الأوروبي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في القول إن التشدد في السياسة النقدية سيستمر رغم المخاطر التي يشكلها ذلك على الاقتصاد.

وقادت أسهم الاتصالات والتجزئة الخسائر، يوم الجمعة، بين القطاعات الكبرى المدرجة على ستوكس 600. وزادت أسهم البنوك، الحساسة للتوقعات الاقتصادية، 0.1% بعد أن هبطت بشكل حاد في الأسبوع المنصرم.