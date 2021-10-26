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الأسهم الأوروبية نحو أعلى مستوياتها الثلاثاء بدعم نتائج أعمال قوية

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.2%، بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية
محمد عبد السند 1:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 1:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

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ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، نحو أعلى مستوياتها اليوم الثلاثاء، إذ زاد التفاؤل العام بشأن موسم نتائج أعمال الربع الثالث بدعم نتائج القوية لـ يو.بي.إس” و”ريكيت بينكيزر” وغيرهما، حسبما ذكرت وكالة ريترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.2%، بعد ارتفاع الأسهم الآسيوية، متلقيًا دعما من ارتفاعات قياسية جديدة للمؤشرات في وول ستريت.

كما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنحو واحد بالمئة مع ارتفاع سهم أكبر مدير للثروات في العالم يو.بي.إس 2.4% بعد أن حقق أفضل نتائجه الفصلية منذ 2015.

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وتدعم المؤشر “فايننشال تايمز 100” البريطاني بقفزة لسهم مجموعة وريكيت بينكيزر لتصنيع منتجات التنظيف 5.8% بعد أن رفعت توقعاتها للعام بأكمله وتجاوزت تقديرات مبيعات الربع الثالث من العام.

وفي سياق متصل، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية فيي جلسة تداولات أمس الإثنين، بقيادة أسهم شركات التعدين والطاقة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في حين يترقب المستثمرون سلسلة من نتائج الأعمال، إذ من المقرر أن تعلن عدة شركات عملاقة نتائجها هذا الأسبوع.

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وارتفع المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.02 %، وذلك بعد أن اقتنصت مؤشرات آسيوية مكاسب طفيفة.

وقفزت أسهم التعدين والطاقة 1% و0.7% على الترتيب، مدعومة بأسعار النفط التي بلغت أعلى مستوياتها في عدة أعوام، وتقدم أسعار النحاس مع انخفاض المخزونات في مستودعات بورصة شنجهاي إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 12 عامًا.

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وينصب التركيز على مجموعة من نتائج الأعمال هذا الأسبوع، منها نتائج “فيسبوك” ومايكروسوفت ودويتشه بنك ومجموعة لويدز المصرفية، بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت يوم الخميس.

وارتفع سهم “إتش.إس.بي.سي هولدنجز” البريطانية 0.4%، بعد أن حل محل المخاوف من القروض الرديئة المرتبطة بالجائحة إعادة شراء أسهم بملياري دولار وزيادة مفاجئة في أرباح البنك في الربع الثالث من العام.

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بقلم محمد عبد السند

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