الأسهم الأوروبية عند قمة غير مسبوقة الإثنين بدعم قطاع السيارات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في جلسة تداولات اليوم الإثنين الصباحية، لتواصل صعودها لمستويات غير مسبوقة، إذ يعوض التفاؤل حيال بداية قوية لموسم نتائج الأعمال القلق من عودة وتيرة حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا للزيادة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش في خامس جلسة من المكاسب على التوالي، في حين ربح مؤشر الأسهم في منطقة اليورو 0.2 % ليلامس أعلى مستوياته منذ سبتمبر من العام 2000.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين بزيادتها 0.7 %، تلتها أسهم شركات التعدين وشركات السفر.

وتقدم سهم شركة “فاورسيا” الفرنسية لصناعة أجزاء السيارات بنسبة 1% بعد أن تخطت مبيعاتها في الربع الأول من العام التوقعات، وذلك بدعم نمو قوي في الصين على وجه الخصوص.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 4ر141 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 894 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 141 مليونا و 414 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر80 مليون، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 19 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة “بلومبرج” للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 894 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

أمريكا تتصدر من حيث عدد الإصابات

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وبولندا وكولومبيا والمكسيك وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.