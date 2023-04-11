الأسهم الأوروبية عند ذروة شهر بفضل صعود قطاع المعادن

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في شهر، خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء؛ مدعومة بصعود قطاع التعدين، قبيل بيانات اقتصادية مهمة تصدر خلال الأيام المقبلة، منها تقرير التضخم الأمريكي الذي يراقبه المستثمرون عن كثب، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% محققًا مكاسب، لليوم الثاني على التوالي.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي على ارتفاع 0.9%، بعد أن سجل مستوى قياسيًّا من حيث المكاسب.

وقفزت أسهم قطاع التعدين 3.6% محققة أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية، منذ أكثر من أربعة أشهر.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات 1.8%.

وصعد سهم بنك يو.بي.إس 1.1%، بعد أن رفع جيه.بي مورجان سعره المستهدف.

كما ارتفع سهم شركة جلينكور 3.3%، بعد أن اقترحت مجموعة التعدين إدخال مكون نقدي في عرضها البالغ 22.5 مليار دولار لشراء شركة تيك ريسورسيز.

وبدأت الأسهم الأوروبية عام 2023، وسط حالة من التفاؤل، لكنها شهدت عمليات بيع، في الشهرين الماضيين، مع الاضطراب المصرفي الأخير الذي أثّر على إقبال المستثمرين على المخاطرة، بينما خيمت البيانات الاقتصادية غير الواضحة على توقعات أسعار الفائدة.