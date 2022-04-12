الأسهم الأوروبية عند أقل مستوياتها في حوالي أسبوع مع صدور بيانات التضخم الأمريكية

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك بعد بيع حصة كبيرة، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر” ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.9% وكان قطاع البنوك أكبر خاسر.

ونزل سهم دويتشه بنك 9.8% وسهم كومرتس بنك 8.4% بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على 5% في البنكين.

وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأمريكية قبيل بيانات التضخم المتوقع أن تُظهر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ أربعة عقود.

وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم لوي فيتون وهيرميس ما بين 1 و 2% إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في عامين.

وارتفع سهم مجموعة ليوناردو الدفاعية الإيطالية 3.5%.

بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا على العناصر اليومية في مارس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 1981، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم الثلاثاء.

قفز مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس سلة واسعة النطاق من السلع والخدمات ، بنسبة 8.5 % عن العام الماضي على أساس غير معدّل ، أعلى من التوقعات البالغة 8.4%، وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.5% تماشيًا مع التوقعات.