الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى في أكثر من عام الجمعة بدعم من قطاع البنوك

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها في أكثر من عام يوم الجمعة وحققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مدعومة بنتائج ايجابية من بنوك أمريكية كبيرة ووسط آمال في إنهاء دورة رفع الفائدة بالولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 % يوم الجمعة بعدما سجل أعلى مستوياته منذ فبراير 2022 في وقت سابق من الجلسة. وزاد المؤشر 1.7 % خلال الأسبوع مسجلا أطول سلسلة مكاسب له في العام الجاري حتى الآن.

وزاد أيضا مؤشر الأسهم القيادية ستوكس 50 بنسبة 0.6 % مسجلا أعلى مستوى له في 22 عاما.

وكان القطاع المصرفي أكبر الرابحين على المؤشر ستوكس 600 يوم الجمعة إذ قفز المؤشر الفرعي للقطاع 3% مسجلا أعلى مستوى في شهر بعد أرباح قوية في الربع الأول لبنوك كبيرة في الولايات المتحدة.

وزاد مؤشر القطاع العقاري 1.8%.