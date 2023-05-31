الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى لها في شهرين بعد بيانات صينية ضعيفة

لامست الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين اليوم الأربعاء بعدما غذت بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين المخاوف المتعلقة بالتباطؤ العالمي وبددت التفاؤل الذي نتج عن مؤشرات بتراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % ليسجل أدنى مستوى منذ 31 مارس

وتتجه البورصات الأساسية في المنطقة نحو تسجيل خسائر شهرية وكان المؤشر فايننشال تايمز 100 في بورصة لندن والمؤشر كاك 40 في بورصة باريس من بين المؤشرات الأكثر تضررا. وتراجع المؤشران إلى أدنى مستوى لهما في شهرين أيضا يوم الأربعاء.

وقاد مؤشر شركات تصنيع السيارات ومؤشر السلع والخدمات الصناعية، وكلاهما يتأثر بما يجري في الصين، خسائر المؤشرات الفرعية في أوروبا بعدما أظهرت بيانات تقلص نشاط المصانع في الدولة الآسيوية بقدر أكبر من المتوقع في مايو أيار بسبب ضعف الطلب. والصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

وعلى عكس البيانات الداعية للتشاؤم، أظهرت الأرقام أن معدل التضخم في فرنسا انخفض بقدر أكبر من المتوقع في مايو أيار، كما تراجعت ضغوط الأسعار في ولاية نورد راين فستفاليا الألمانية هذا الشهر.

وانخفضت أسهم شركة العقارات السويدية المتعثرة إس.بي.بي 7.6 % لتصل إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات.