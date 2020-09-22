بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية توقف نزيف الخسائر وتصعد الثلاثاء

صعد مؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5%
محمد عبد السند 12:02 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 12:02 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

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سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا في تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، بعد هبوط حاد أمس مع صعود أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، لكن المخاوف حيال قيود جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″في بريطانيا وأماكن أخرى استمرت في الضغط على أسهم قطاع السفر، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وصعد مؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.5 % محافظا على مكاسبه بعد أسوأ جلسة في ثلاثة أشهر. وصعد قطاع التكنولوجيا، الذي تألق مقارنة بسائر القطاعات العام الجاري، 1.5 % في حين كسبت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.6%.

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ومع تزايد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بريطانيا من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قيودا جديدة تشمل إغلاق الحانات والمطاعم وأماكن أخرى في قطاع الضيافة في العاشرة مساء في أنحاء البلد.

ونزلت أسهم شركات مالكة لحانات “هي جيه.دي” و”يزرسبون” و”ميتشلز آند بتلرز “و”مرستون” بين 1.2 % و3.6%.

وخسر سهم “وايتبريد”، الشركة المالكة لـ “بريميير إن” بنسبة 2.8 % بعدما أعلنت عزمها خفض ستة آلاف وظيفة في وحدات الفنادق والمطاعم فيما تنال الجائحة من قطاعات السفر والضيافة.

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وتراجعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.7% بعد هبوط 5.2 % في الجلسة السابقة بينما تراجعت أسهم البنوك بنسبة 0.3 % إضافة إلى خسائر أمس البالغة 5.7 %.

إجراءات جديدة ضد كورونا

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بكلمة الى البريطانيين الثلاثاء، لكي يعلن عن قيود جديدة في مواجهة الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد تتضمن تشجيع العمل عن بعد وإغلاق الحانات عند الساعة العاشرة مساء.

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وكان رئيس الوزراء البريطاني الذي واجه انتقادات لتأخره في إعلان إغلاق في البلاد في مارس الماضي، حذر الأسبوع الماضي من أنه “يجب التشدد حاليا” لتجنب إعادة فرض إجراءات عزل كامل وإنقاذ موسم عيد الميلاد.

وسيتحدث الثلاثاء أمام البرلمان ظهرا قبل أن يلقي خطابا متلفزا عند الساعة 19,00 بتوقيت جرينيتيش.

وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان مساء الإثنين أن جونسون “سيؤكد أن الحانات والمطاعم ستغلق عند الساعة العاشرة مساء اعتبارا من الخميس” في انكلترا.

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بقلم محمد عبد السند

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